Кіберзлочинність сьогодні завдає компаніям збитків на мільярди доларів. За даними Cybersecurity Ventures, у 2023 р. глобально кіберзлочини коштуватимуть економіці 8 трлн дол. Як заявляють спеціалісти, середня вартість хакерської атаки щороку знижується, а сама сфера кібератак уже розвивається швидше, ніж їхня протидія.



У відповідь на ці виклики киянин Діма Будорін заснував міжнародну компанію Hacken, яка з 2017 року успішно проводить аудити кібер- та криптобезпеки для клієнтів з усього світу. Набутий досвід допоміг українцю стати одним із творців кіберармії України, як продовжує завдавати болючі поразки росії на кіберфронті.

Попереджуючи кіберзагрози для бізнесу та України

У сферу кібербезпеки Будорін прийшов зі значним професійним аналітичним та military бекграундом. Маючи освіту фінансиста та економіста, з 20 років Діма працював у Deloitte, яка визнана світовим лідером у галузі консультування з питань управління ризиками підприємства. А у період 2015−2017 рр. обіймав високі посади в державних оборонних компаніях Укрспецекспорт та Укрінмаш.

Свого часу, у 2017 році, на запрошення Будоріна один із заходів компанії Hacken в Україні відвідав легендарний співзасновник Apple Стів Возняк, щоб обговорити можливі загрози кібератак в Україні. Символічно, що тоді, на борту найбільшого сучасного літака «Мрія», де відбувалася зустріч, прозвучала фактично доленосна фраза Возняка, що наступна глобальна війна може стати кібервійною.

Гостра потреба боронити кіберфронт виникла разом з початком повномасштабного вторгнення, адже росіяни намагалися посіяти паніку серед населення та вивести з ладу комунікації. Будорін фактично першим в Україні розпочав системну діяльність з пошуку вразливих місць в українських і російських комп’ютерних системах. Всі дані передавав Мінцифрі та РНБО. Не чекаючи підтримки уряду IT‑підприємець вирішив перейти від «оборонних» дій до «наступальних». Тож, Діма перепрофілював disBalancer, система для тестування стійкості сайтів і один з проєктів хакену, під проведення DDoS‑атак проти російської цифрової інфраструктури. Результати вражали, і більшість з них досі публічно не обговорюються зі зрозумілих причин. Згодом усі зусилля команди Hacken зосередилися під «парасолькою» ІТ-армії України, створеної Мінцифрою.

Поступово забезпечення надійного захисту від атак хакерів став пріоритетом для держави. Важливо бути готовими до нових викликів, адже ризик кіберзагроз суттєво впливає на розвиток бізнесу в Україні, а відтак — на економіку. За даними жроти України. Дані ж такого важкого та доленосного для України 2022 року, логічно, будуть значно вищими.

Розвиток ринку віртуальних активів

Ще до повномасштабної війни налагодилася співпраця Hacken та Мінцифри. У 2020 році між організаціями був підписаний Меморандум про спільний розвиток ринку віртуальних активів в Україні. Таким чином Будорін разом з іншими учасниками криптоспільноти України долучився до формування дорожньої карти оптимізації розвитку екосистеми віртуальних активів в Україні, а також до змін у вітчизняне законодавство.

Глобальна експансія

Серед експертного середовища Будорін відомий тим, що вивів Hacken у лідери серед аудиторів кібербезпеки криптовалютних бірж світу та проєктів у сфері Web3. На оцінку та аналіз ще одного проєкту Hacken’a, СER. live, часто посилаються Forbes, Wall Street Journal, та інші західні медіа. Такому авторитету особливо посприяло започатковане у липні 2020 року партнерство з CoinGecko, який включив безпеку криптобірж у свою метрику Trust Score. До слова, CoinGecko — це другий у світі за популярністю агрегаторів даних ринку криптовалют, на який орієнтується глобальна криптоспільнота.

Отже, сфера кібербезпеки все ще знаходиться на відносно ранніх стадіях розвитку. Це означає, що проєкти, покликані попереджувати кіберзлочинність, мають неймовірний потенціал для росту. Навіть якщо взяти найконсервативніші цифри, поточний розмір ринку аудиту безпеки становить 150 млн дол. США, і очікується, що ця цифра зросте щонайменше до 1 млрд дол. США до 2026 р. Сподіваємося, що українські спеціалісти з кібербезпеки досягатимуть успіху у цій галузі на міжнародному ринку так само, як і на кіберфронті нашої країни.

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