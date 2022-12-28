Місячний календар на січень-2023: коли краще вирішувати фінансові проблеми, розпочинати нові справи та шукати нову роботу

Астрологи вважають, що 2023 стане особливо вдалим для представників чотирьох знаків зодіаку — Тельця, Діви, Скорпіона і Козерога. У тому числі й у фінансовій сфері.

Тим, хто звіряє свої дії з місячним календарем, слід знати, що перші два дні нового року — 1 і 2 січня — пройдуть під «наглядом» зростаючого Місяця в Тельці. Це не найкраще поєднання, але воно досить непогано підходить для наведення ладу у фінансових документах та для перерахунку коштів, стверджує slovofraza.com.

3, 4 і 5 січня — зростання Місяця у Близнюках, яке ознаменує собою початок сприятливого періоду для покупок, пов'язаних із зовнішністю, стилем. Новий одяг суттєво підніме вашу самооцінку, а значить приверне фінансову удачу.

6 січня — останній день зростання Місяця. Наприкінці цієї фази перебування нічного світила у Раку — не найкраща нагода займатися фінансовими справами та роботою. Краще віддати перевагу дому, сім'ї, дітям, другій половинці. 7 січня — Повний місяць у тому ж Знаку. Все вищесказане стане у цей день ще актуальнішим.

Перші три дні спадного Місяця — 8, 9 і 10 січня — пройдуть у Знаку Лева. Це вдалий збіг, оскільки це будуть три дні, в які Місяць буде вкрай сильним, хоч і таким, що статіє. У такий час можна віддавати борги, сплачувати рахунки, розробляти нову фінансову стратегію на найближчі тижні.

11, 12 січня — два дні спадного і сильного Місяця у Діві — чудовий час активної інтелектуальної праці та загалом для спроб підвищити свої доходи. Головне в ці дні — не порушувати закон.

13, 14 і 15 січня — три дні спадання Місяця у Терезах — це час свободи. Ви самі вирішуєте, що вам добре, а що погано в цей час. Будь-яка робота та будь-яка праця принесуть гроші та визнання, якщо це те, що ви любите всім серцем.

Місяць у Скорпіоні допоможе 16 і 17 січня вам стати мудрішим. Нічне світило у ці дні суттєво підвищить вашу інтуїцію, особливо у важких ситуаціях, які потребують негайного реагування.

18, 19 січня — Місяць, що старіє, у Стрільці — не найкращий час для роботи, фінансової активності та поїздок в інші міста та країни. Під час подорожей можуть бути різні непередбачені ситуації.

Останній день спадного Місяця — 20 січня. Йому судилося пройти під егідою Козерога. Це буде дуже важливий час для всіх тих, кому потрібно встигнути виконати багато докучливої та не найприємнішої роботи.

21 січня — Молодий місяць у тому ж Знаку. Цього дня краще зайнятися плануванням та самоаналізом.

22, 23 січня — зростання Місяця у Водолії — неймовірно вдалий час для нових починань, відкриття бізнесу, обміну валюти, відкриття рахунку в банку, оформлення кредиту, іпотеки.

24, 25 січня — зростання у Рибах. Ці дні підійдуть для творчої роботи, але перевтомлюватись у ці дні не можна. Інакше робота може почати приносити лише розчарування.

26, 27 січня — зростання Місяця в Овні — ідеальний час для всіх, хто працює руками. Фізична праця приноситиме максимум користі та грошей. Це стосується спортсменів, вантажників, комірників, різноробів. Інтелектуальні здібності будуть трохи знижені.

28, 29 січня — зростання Місяця у Тельці. Ці дні можна присвятити фінансовим справам, домашнім обов'язкам, покупці продуктів.

30, 31 січня — зростаючий Місяць у Близнюках — дуже гарний час для пошуків нового місця роботи, нових джерел заробітку.

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Фото Pixabay

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