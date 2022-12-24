У понеділок, 26 грудня, розпочнеться останній передноворічний тиждень. До речі, ще до настання 2023 року, як стверджують астрологи, три знаки зодіаку мають шанс розбагатіти. Семиденка з 26 грудня по 1 січня може виявитися досить нервовою та незвичайною — всім хочеться скоріше закінчити справи та розслабитися.

Овен

Овнам варто зарядитися силою та енергією, оскільки тиждень може бути дуже складним, непередбачуваним і дуже вимогливим у плані внутрішніх ресурсів. Отримані сили краще спрямувати на ті справи, які потребують максимальної уваги. Відпочинок та релаксація теж важливі, тому для збереження гарного настрою краще не втомлюватися. Важливо залишатися сконцентрованими та готовими діяти, пише slovofraza.com.

Телець

Тільцям астрологи наполегливо не рекомендують докоряти собі за минулі помилки і в цілому радять не згадувати про минуле. По-перше, це може позбавити мотивації. По-друге, це може призвести до самовроків. У справах і роботі очікується шквал проблем, але Тельці з легкістю зможуть пережити цю бурю. Головне — знати, якими людьми оточувати себе і чим займатися. Потрібно розставити пріоритети правильно, щоб закінчення 2022 року було правильним та сприятливим. Тільцям пощастить зустріти на своєму шляху людей, які нададуть їм посильну допомогу та підтримку.

Близнюки

Близнюкам бажано зробити просте енергетичне чищення, щоб позбутися поганих думок і загалом зустріти новий рік оновленими та позитивними. Потрібно пробачити всім тим, хто ображав їх у 2022 році, переходив дорогу. Все це потрібно залишити в минулому, інакше цей вантаж слідуватиме за ними ще дуже довгий час. У середу небезпека прийде не лише від ретро-Меркурія, а й від його поєднання з Венерою — одного з найнебезпечніших аспектів. У середу Близнюкам не можна багато часу проводити в офісі або за кермом. Цього дня треба більше відпочивати.

Рак

Раки дуже люблять свій дім і прив'язані до нього сильніше, ніж більшість інших знаків Зодіаку. Це означає, що для зустрічі 2023 року їм доведеться упорядкувати житло, щоб перетворити його на місце сили та гармонії. Прогнози пророкують Ракам відносно спокійний тиждень, але не без проблем. Потрібно бути трохи уважнішими і не провокувати близьких людей на негатив. Нині важливо стати командою, а не ворогами. Тільки так вдасться швидко впоратися із загальними проблемами.

Лев

Левам необхідно якнайшвидше повернути втрачену раніше життєву енергію та сили. Швидше за все, підготовка до зустрічі свята пройде без зволікань. Це буде чудовий час для прибирання, прикраси будинку, покупки подарунків, спілкування з родичами та навіть романтичних знайомств, побачень. Головне — залишатися послідовними та не братися за кілька справ одночасно. У деяких Левів може з'явитися бажання відгородитися від усього світу, сховавшись удома за сімома замками. Це не забороняється, але до кінця року краще вилізти зі своєї «берлоги».

Діва

Дівам для досягнення поставлених завдань варто приділити особливу увагу здоров'ю. Астрологи радять ознайомитися з найкращими практиками на довголіття та здоров'я, щоб покращити своє самопочуття та зустріти новий 2023 рік у гарному настрої. Цей тиждень стане відправною точкою у нове життя, нехай це і не здасться таким на перший погляд. У житті Дів можуть відбуватися деякі приховані процеси, наслідки яких стануть доленосними. Деякі з прийнятих рішень зроблять так, що життя більше ніколи не стане колишнім.

Терези

У Терезів може прокинутися «друге дихання». Нова енергія та мотивація допоможуть довести до фіналу всі справи, які нависли мертвим вантажем та не дають спокою. Вдома з підготовкою житла до зустрічі нового року теж має бути добре. У певний момент Терези можуть відчути сильну тимчасову втому. Якщо раптом щось піде не так, не треба переживати та битися в істериці. Завжди можна знайти зиск у тому, що на перший погляд спрямоване на шкоду, особливо зараз.

Скорпіон

Скорпіонам для вдалого завершення року та зустрічі нового варто насамперед спробувати очиститися від скарг на життя, адже вони переналаштовують свідомість та негативно впливають на долю та здоров'я. Астрологи наполегливо радять представникам даного Знаку в останні дні року прислухатися та придивлятися до всього, що хоч може мати якесь значення для успіху. Скорпіонам варто чіплятися за будь-які можливості, щоб не було про що шкодувати вранці 1 січня, коли календар зміниться на 2023 рік. Це найважливіша пора року.

Стрілець

Очевидно, що останній тиждень року, що минає, — дуже стресовий час. Стрільці відносяться до стресостійких Знаків Зодіаку, але це не означає, що вони не можуть зірватися і перегоріти емоційно. Астрологи радять не тиснути на газ до упору, періодично відпочиваючи та релаксуючи. Особливо важливий відпочинку у середу — у найнебезпечніший день тижня. Як вплив ретро-Меркурія реалізується цього тижня, сказати складно, але можна без особливих сумнівів сказати, що останні два-три дні тижня Стрільцям краще не робити дорогих покупок.

Козеріг

Козероги на тлі проблем та негараздів можуть дуже швидко змінити впевненість у собі на сильну тривогу. Не можна давати ходу поганим думкам, оскільки вони можуть стати причиною появи страху, а страх наприкінці року призводить до зниження продуктивності та якості життя загалом. Ще астрологи не радять шукати винних у своїх проколах. Козероги — відповідальні люди, але іноді їм хочеться звинуватити інших, позбавившись зайвих турбот. Так робити точно не варто.

Водолій

Життя Водоліїв може дуже швидко та несподівано змінитись. Важливо пам'ятати, що будь-яка медаль має дві сторони. Якщо зміни здадуться дуже сприятливими, варто шукати підводне каміння. Якщо все буде погано, потрібно буде знайти щось хороше у тому, що відбувається. Найкращий вихід із будь-якої складної ситуації — просто трохи почекати. Поспіх — найгірший ворог Водоліїв наприкінці 2022 року та першого дня січня. Потрібно тимчасово призупинити розробку нових ідей, сфокусувавшись на незакінчених справах.

Риби

Рибам Всесвіт допоможе наприкінці 2022 року згладити внутрішні переживання. Прискорити цей процес допоможе вміння медитувати. Якщо спробувати описати цей тиждень для Риб однією приказкою, це буде: «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Все погане і неприємне відбуватиметься лише на краще. Рибам варто налаштуватися на оптимістичну хвилю, що вони вміють робити досить непогано. Важливо просити допомоги близьких людей і тимчасово забути про гордість. Також важливо допомагати у відповідь тим, хто простягає руку.

Раніше шаманка та ясновидиця Кажетта Ахметжанова назвала три знаки зодіаку, яким особливо пощастить у 2023 році.

Фото Pixabay

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