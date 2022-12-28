31 грудня — останній день: месенджер WhatsApp більше не працюватиме на цих моделях смартфонів (список)

З 31 грудня для власників деяких смартфонів перестане бути доступним месенджер WhatsApp. До речі, його в Україні використовують багато установ, у тому числі для надання послуг внутрішнім переселенцям .

Як пише Sun, керівники WhatsApp заявили, що старі телефони більше не підтримуватимуть цю програму.

«Щоб йти в ногу з останніми досягненнями в галузі технологій, ми регулярно припиняємо підтримку старих операційних систем, щоб направити наші ресурси на підтримку найновіших. Якщо ми перестанемо підтримувати вашу операційну систему, ви отримаєте сповіщення та нагадування кілька разів про необхідність оновити ваш пристрій, щоб продовжити використання WhatsApp», — заявили в компанії.

У списку — 49 смартфонів:

Раніше фахівець із кібербезпеки розповідав, що WatsApp, як Signal та Threema, належить до суттєво захищених. Матеріал «Як боротися з фейками та убезпечити свій мобільний телефон: поради експертів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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