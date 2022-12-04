Довідка ВПО не знадобиться: переселенцям підказали, як оформити новий паспорт замість загубленого

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, де раніше розповідали, як відновити документ про освіту, дали поради й з відновлення втраченого паспорту.

В міністерстві підкреслили, що зробити це можна незалежно від наявності чи відсутності довідки ВПО. Для цього спочатку потрібно подати заяву у поліцію та отримати підтвердження про її реєстрацію.

Після цього потрібно відвідати одну з трьох установ: підрозділ ДМС, ЦНАП або Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Для оформлення нового паспорта з собою необхідно мати:

згадану вище заяву;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення на території України);

квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;

документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.

«Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи, але лише на підконтрольній Україні території й там, де немає активних бойових дій. За потреби звертайтеся на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15−48 або за номерами: +38 (096) 078-84-33 — для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber; +38 (066) 813-62-39 — на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО», — йдеться у повідомленні.

Раніше у міністерстві розповіли, як в «Дії» отримати витяг про місце реєстрації.

Фото зі сторінки «Паспортного сервісу» у соцмережах

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