Довідка ВПО не знадобиться: переселенцям підказали, як оформити новий паспорт замість загубленого
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, де раніше розповідали, як відновити документ про освіту, дали поради й з відновлення втраченого паспорту.
В міністерстві підкреслили, що зробити це можна незалежно від наявності чи відсутності довідки ВПО. Для цього спочатку потрібно подати заяву у поліцію та отримати підтвердження про її реєстрацію.
Після цього потрібно відвідати одну з трьох установ: підрозділ ДМС, ЦНАП або Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
Для оформлення нового паспорта з собою необхідно мати:
- згадану вище заяву;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення на території України);
- квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;
- документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.
«Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи, але лише на підконтрольній Україні території й там, де немає активних бойових дій. За потреби звертайтеся на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15−48 або за номерами:
Раніше у міністерстві розповіли, як в «Дії» отримати витяг про місце реєстрації.
Фото зі сторінки «Паспортного сервісу» у соцмережах39
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