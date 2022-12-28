Зеленський виступив на закритому засіданні Ради: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті з посланням до Верховнох Ради.

За словами нардепа Ярослава Железняка, на останньому у цьому році засіданні парламенту були також головнокомандувач ЗСУ, Валерій Залужний, уряд у повному складі, іноземні дипломати, військові та рідні загиблих героїв.

Зеленський, зокрема, говорив про те, що:

Україна стала одним з лідерів вільного Світу та чинником об'єднання Євросоюзу, в якому вже не бояться росії.

Світові необхідні нові гарантії безпеки, а також реформа міжнародних організацій, які б мали гарантувати мир, але не здатні цього зробити.

Україна переживе зиму — «шахеди» росіянам не допоможуть.

Наша держава стане лідером у «зеленій енергетиці».

Відбудова буде найбільшим економічним проектом Європи, відновлюватимуться, у тому числі, й Крим з Донбасом. Пріоритет надаватиметься компаніям, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку рф.

Мета — відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей.

А народний депутат Олексій Гончаренко виклав у мережу кілька відео, знятих під час виступу Зеленського.

У Верховній Раді президент нагородив українських військових. Так, льотчик Вадим Ворошилов, який 12 жовтня знищив п'ять дронів Shahed, був удостоєний звання Герой України. Також серед нагороджених — полковник ЗСУ Роман Качур.

Матеріал «Закривавлене обличчя — важка ціна нашої перемоги: нагородили легендарного льотчика, який відвів палаючий літак від селища на Вінниччині та знищив 5 «Шахедів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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