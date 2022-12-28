Черговий прорахунок путіна: Фінляндія та Естонія швидко вирішили проблему заміни російському газу

У середу, 28 грудня, до Фінляндії прийшов плавучий ЗПГ-термінал Exemplar — судно, яке покликане допомогти замінити постачання російського газу до країни. Нагадаємо, росія припинила постачати Фінляндію газом у травні, тому що Гельсінкі відмовився платити «Газпрому» за блакитне паливо в рублях. Кремль вважав, що таким чином змусить фінський уряд здатись, проте прорахувався.

Фінляндія потрапила до «недружніх країн». Так Москва називає держави, які або ввели санкції проти росії після повномасштабного вторгнення в Україну, або підтримують ці обмеження. Президент путін розпорядився брати оплату за газ від «недружніх країн» виключно в рублях.

Щоб заповнити дефіцит та позбутися залежності від російського газу, Фінляндія підписала 10-річну угоду оренди Exemplar з американською компанією Excelerate Energy. Оренда ЗПГ-терміналу коштує приблизно 126 тисяч євро на добу.

Судно прийшло до фінського порту Інкоо з Гібралтару. Воно оснащене установкою для регазифікації зрідженого газу і закачування їх у трубопровідну систему. Фінляндія зможе забезпечити газом не лише себе, а й Естонію. Для цього буде використовуватися трубопровід Balticconnector. Дві країни щільно координували свої дії.

«Плавучий термінал виявився найшвидшим і найефективнішим рішенням для поступової відмови від залежності від російського газу у Фінляндії та забезпечення безперервності постачання газу», — наголошується в заяві фінської компанії Gasgrid.

Зріджений газ доставлятиметься до Фінляндії танкерами двічі на місяць. Перше судно очікується вже у січні.

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