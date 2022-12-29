Величезний плакат із оголеною Алісією Сільверстоун з'явився на Таймс-сквер у Нью-Йорку

У самому серці Нью-Йорка на Таймс-сквер 27 грудня з'явився величезний плакат заввишки 9 метрів, на якому зображена гола голлівудська зірка Алісія Сільверстоун. На 46-річній актрисі взагалі немає одягу та спідньої білизни — лише шкіряні чоботи на ногах.

Однак це зовсім не реклама взуття. Сільверстоун приєдналася до групи знаменитостей, які закликають всіх відмовитися від виробів з натуральної шкіри. Кампанію проводить міжнародна організація PETA. Вона захищає тварин та екологію.

Чоботи на Алісії незвичайні. На це звертає увагу напис на плакаті: «Купуй шкіряні вироби з кактуса, грибів та яблук».

Сільверстоун заявила, що за свою 30-річну кар'єру в шоубізнесі раніше ніколи не погоджувалася позувати оголеною. Але заради тварин вона готова на все.

Зірка фільмів «Безголові», «Бетмен і Робін», «Вибух з минулого» згодна з PETA у тому, що виробництво виробів зі шкіри тварин не тільки є жорстокістю стосовно братів наших менших, але й дуже шкодить екології. Сьогодні на Заході активно пропагується виробництво шкіри із рослинної сировини. Стверджується, що воно в 10 разів безпечніше для довкілля.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишня дружина Віталія Кличка Наталія взяла участь у відвертій фотосесії.

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