39.80 / 40.59 38.82 / 39.80
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Згадала модельне минуле: колишня дружина Кличка знялася напівоголеною

12:25 7 листопада 2022
Наталія Єгорова

Схоже, що екскохана мера столиці Віталія Кличка зовсім не сумує після їхнього розставання. Навпаки, Наталія Єгорова, яка у минулому була моделлю, вирушила на Родос відновити сили та попозувала у відвертій фотосесії. Відповідні знімки опублікувала авторка світлин Viviane Bier в Інстаграмі.

48-річна Наталія, яка нещодавно відмовилась від прізвища колишнього чоловіка, «засвітила» оголеними плечима, стрункими ніжками та яскравою усмішкою. Єдине, що додавало її образу скромності — біла плетена накидка.

Нагадаємо, що у серпні стало відомо, що Віталій Кличко та Наталія більше не разом. Але їм вдалось зберегти теплі стосунки, тим паче вони батьки трьох дітей — синів Максима та Єгора-Даніеля і доньки Лізи. Вони із матір'ю мешкають в Німеччині.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як ексдружина мера столиці Віталія Кличка Наталія пережила ракетну атаку на Київ 10 жовтня: «Перше, що зробила — написала Віталію. Бо він батько моїх дітей».

825

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Наталія Єгорова

Згадала модельне минуле: колишня дружина Кличка знялася напівоголеною

Дніпро-1

Жеребкування Ліги конференцій: «Дніпру-1» випав шанс помститися своєму кривднику з Кіпру

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту