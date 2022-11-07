Згадала модельне минуле: колишня дружина Кличка знялася напівоголеною

Схоже, що екскохана мера столиці Віталія Кличка зовсім не сумує після їхнього розставання. Навпаки, Наталія Єгорова, яка у минулому була моделлю, вирушила на Родос відновити сили та попозувала у відвертій фотосесії. Відповідні знімки опублікувала авторка світлин Viviane Bier в Інстаграмі.

48-річна Наталія, яка нещодавно відмовилась від прізвища колишнього чоловіка, «засвітила» оголеними плечима, стрункими ніжками та яскравою усмішкою. Єдине, що додавало її образу скромності — біла плетена накидка.

Нагадаємо, що у серпні стало відомо, що Віталій Кличко та Наталія більше не разом. Але їм вдалось зберегти теплі стосунки, тим паче вони батьки трьох дітей — синів Максима та Єгора-Даніеля і доньки Лізи. Вони із матір'ю мешкають в Німеччині.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як ексдружина мера столиці Віталія Кличка Наталія пережила ракетну атаку на Київ 10 жовтня: «Перше, що зробила — написала Віталію. Бо він батько моїх дітей».

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