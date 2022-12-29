Середа, 28 грудня, стала для багатьох людей днем підведення підсумків складного року та затвердження планів на рік майбутній.

Про це заявив у зверненні за результатами 308-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Зокрема, глава Української держави провів нараду із міжнародниками щодо подій та планів на січень, зустрівся з міністром оборони Франції, а також з урядовцями та головами парламентських комітетів.

Але окрім звіту про справи Володимир Зеленський вирішив поговорити про «дещо неполітичне».

«Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обов'язково. Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди — просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу», — попрохав президент.

І якщо людина опинилася у складній ситуації і залишається наодинці і з якоїсь причини не має рідних, дуже бажано, щоб ті, хто знаходиться поряд, запитали, чи не потрібна їй допомога — або просто допомогли, навіть на запитуючи.

«Якщо ви знаєте, що людина чекає на сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу: вітайтеся, послухайте, допомагайте. Частіше обіймайте рідних. Частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте. Частіше підтримуйте колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям. Не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути: як ви? Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді — не варто зараз втрачати зв'язок», — порадив президент Зеленський.

Крім того, він попрохав співвітчизників не забувати дякувати тим, хто надав допомогу у скрутну хвилину, а також намагатися підтримати тих, хто воює за нашу державу.

«Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних — із різних причин, — наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, — все це теж наш спільний захист», — впевнений український лідер.

Також шостий президент звернув увагу на те, що ми, українці, не втратили своєї людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоч попереду теж непростий рік.

«Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це справді разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам! Щодня — до перемоги. Слава всім нашим людям! Слава Україні!», — закликав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні на 44-му засіданні Ставки президент назвав прийдешній 2023 рік вирішальним для України.



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