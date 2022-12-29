Насичений день для Терезів, вдалий — для Стрільців та ще двох знаків зодіаку: гороскоп на 29 грудня

Четвер, 29 грудня 2022 року, — сприятливий день для того, щоб упорядкувати свої справи та стосунки перед настанням Нового року. І якщо останніми днями у вас виникли якісь проблеми з оточенням, то зараз найкращий момент, щоб досягти порозуміння та залагодити сварку, вважає астрологиня Тамара Глоба.

Попри підвищену емоційність, вам та оточенню буде легше зберегти рівновагу та знайти зі співрозмовником спільні інтереси. Скористайтеся цим, щоб зав'язати цікаві знайомства та контакти. А особливо сприятливим цей день обіцяє бути для закоханих, впевнена астрологиня.

Овен (21 березня — 19 квітня)

На Овнів очікує насичений подіями день. Вони вирішуватимуть безліч термінових завдань, що надвечір може обернутися сильною втомою. Вечір краще провести у спокійній обстановці, наприклад, переглянувши улюблений фільм. Щодо фінансів, то в цій сфері все стабільно добре.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Протягом останніх двох тижнів Тельці багато працювали та вирішували безліч важливих питань. Тепер настав час відпочити та розслабитися, насолодитися спокійним спілкуванням з близькими. Самотнім представникам знака може надійти запрошення на романтичне побачення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки будуть надихнуті новими грандіозними ідеями цього дня. Вони намагатимуться знайти однодумців, які розділять з ними їхню задумку, але цьому не судилося бути. Тамара Глоба не радить їм поспішати, оскільки для втілення їхніх задумів ще не настав час.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цілком сприятливий день чекає на Раків. Представники цього знаку зможуть насолодитись відпочинком, любовними пригодами. Можливі також добрі звістки від рідних. Вечір краще провести у спортзалі, щоб зняти денну напругу. Можуть виникнути певні розбіжності з колегами.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам 29 грудня слід набратися терпіння й не приймати поспішних рішень. Найкраще ретельно продумати, а потім складати плани на майбутнє. Не варто вирушати у далеку дорогу цього дня, робити дорогі покупки.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Перша половина дня пройде у Дів за виконанням рутинної роботи. Ближче до вечора ситуація зміниться, велика ймовірність походу до родичів чи друзів. Щодо фінансів, то матеріальні труднощі закінчуються. У Дів починається світла смуга у житті.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

На Терезів очікує насичений день. Вони багато спілкуватимуться, ділитимуться своїми думками та ідеями. Проте Тамара Глоба не радить їм поспішати. Краще все спочатку ретельно продумати і лише потім розпочати реалізацію своїх планів. Також Терезам слід звернути увагу на своє здоров'я, велика ймовірність отримання травм.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Початок дня для Скорпіонів буде не найприємнішим, проте надвечір ситуація налагодиться. Велика ймовірність виникнення сварок у ній (з партнером). Не варто роздмухувати її, краще піти прогулятися і «спустити пару», все прийде у норму. Не варто нервувати, інакше може статися нервовий зрив.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям зірки пророкують вдалий день. Сімейні представники знаку зуміють нормалізувати свої стосунки, самотні — створять нові стосунки. Ще Стрільцям не варто поспішати цього дня. Не приймати поспішних рішень, вони можуть призвести до поганих результатів.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги мають благополучний день. Вони матимуть змогу продовжити реалізацію своїх планів. Цього дня їм доведеться проаналізувати велику кількість інформації. Розважливі Козороги зможуть зробити правильний вибір. Важливо також приділити належну увагу здоров'ю.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Багато Водоліїв відчують втому цього дня. Не варто надмірно напружуватися, краще зайнятися накопиченням енергії для активнішої діяльності. Є можливість підхопити ГРВІ. Поганий період для здійснення будь-яких фінансових операцій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам зірки пророкують цілком сприятливий день. Матеріальне становище представників знаку покращуватиметься з кожним днем. У другій половині 29 грудня Риби можуть отримати приємну звістку чи подарунок. Вечір Риби проведуть у компанії рідної людини.

Раніше ми писали, для яких знаків зодіаку 2023 рік буде дуже вдалим.

344

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram