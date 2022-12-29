Комендантську годину ніхто не скасовував: як працюватиме метро в Києві у новорічну ніч

В Україні під час режиму воєнного стану діє комендантська година. Винятком не стане й новорічна ніч, зокрема й у Києві. Про це нагадали у КМДА.

«Необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях», — наголосили в міській владі.

Робота громадського транспорту продовжуватись не буде: метро — лише до 22:00, наземний громадський транспорт — до 22:30.

Мерія просить киян наперед планувати час повернення додому.

Пересуватися містом під час комендантської години можна лише на автомобілі, що має спецперепустку.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці під час різдвяних та новорічних свят гуляння не влаштовуватимуть.

Нагадаємо, влада неодноразово попереджала українців, що росія може на свята завдати ракетних ударів по Україні.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram