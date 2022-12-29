Ворог вночі тричі обстрілював Дніпропетровщину: сили ПВО «приземлили» 5 шахедів

В ніч на 29 грудня ворог знову атакував Дніпропетровщину, задіявши не лише артилерію, але й ударні дрони. Але всі п'ять баражуючих боєприпасів було знищено силами ППО, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду.

Від уламків постраждала багатоповерхівка, кілька приватних будинків та ліній електропередач.

На щастя, мешканці громад не постраждали.

Нагадаємо, ворог нині запекло обороняється на Запорізькому напрямку, посилюючи обстріли мирних населених пунктів.

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