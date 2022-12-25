Жодні дрони-камікадзе не здатні погасити різдвяну зірку: Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим, зазначивши, що цього року свято матиме «гіркий присмак».

Зробив він це у зверненні за підсумками 304-го дня війни.

«Звичайний дух Різдва ми можемо відчувати по-іншому. Не таким смачним і теплим може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші будинки та вулиці. І не так голосно та натхненно можуть лунати різдвяні дзвінки — через сирени повітряної тривоги або — ще гірше — постріли і вибухи… І все це разом може нести велику загрозу. Втрату себе…» , — зазначив глава Української держави.

Але ж саме цього хочуть від нашого суспільства зло і темрява, які повстали проти нас.

«Ми протидіємо їм понад 300 днів і вісім років. І хіба ми дозволимо їм досягти бажаного?» — запитав президент Зеленський.

На щастя, у битві зі злом у нашого народу є потужна та дієва зброя.

«Молот і меч нашого духу та свідомості. Мудрість Божа. Відвага та хоробрість. Чесноти, які схиляють нас робити добру справу та долати зло», — назвав цю зброю український лідер.

Цього дня всі українці, впевнений Володимир Зеленський, будуть разом незалежно від того, де перебувають.

«Де б ми не були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимося у вечірнє небо. І разом пригадаємо ранок 24 лютого. Згадаймо, скільки пройшли. Згадаймо „Азовсталь“, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми загадаємо бажання… Одне на всіх… І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. наповнимо теплом і світлом наші серця. Їх не здатні поранити жодні „Кинджали“. Вони зламаються про наш сталевий дух. І наша боротьба триватиме без зупинки. Їй не загрожують планові чи аварійні відключення», — упевнений президент України.

Всі ми, за його словами, пережили багато гірких новин, тому заслужено зустрічатимемо добру звістку.

«Ми співатимемо колядки — бадьоро, як ніколи, — щоб було голосніше звуку генератора. Ми почуємо голоси та вітання рідних — у душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти один одного. І якщо не буде тепла, довго обійматимемося, щоб зігріти один одного» , — заявив президент України.

Ми відзначатимемо свої свята, посміхатимемося і радітимемо — як завжди.

«Відмінність одна: ми не чекатимемо дива, адже творимо її самі. Христос народився! Славимо його!», — резюмував глава Української держави.

Нагадаємо, напередодні президент попередив про можливі атаки рф на наші міста та села на Різдво і цей прогноз, на жаль, здійснився в деокупованому Херсоні.

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