Індексація пенсій: коли чекати підвищення виплат

З 1 березня 2023 року уряд та Мінфін планують провести індексацію пенсій. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Чиновник заявив, що держава в будь-якому разі шукатиме можливість підтримати людей похилого віку.

«Найменш захищені категорії на сьогоднішній день — це пенсіонери. І держава шукатиме способи підтримки пенсіонерів», — сказав він.

Міністр також нагадав, у 2023 році бюджетом не передбачено планового перерахунку пенсій, оскільки вони прив'язані до прожиткового мінімуму, що залишився без змін. Мінімальна пенсія наступного року становитиме 2 093 гривні, максимальна — 20 920 гривень.

Щодо підвищення зарплат бюджетників, Марченко сказав, що це питання обговорюватиметься після закінчення війни.

«Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть призвести лише до знецінення гривні, девальвації, інфляції та, відповідно, зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні», — сказав Марченко.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як самому підрахувати суму пенсійних виплат.

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