ПФУ запідозрили у «недоплаті» пенсій: як самому підрахувати суму виплат

Після перерахунків пенсій багато людей, які вийшли на заслужений відпочинок, не можуть розібратися, чому сума виплат не відповідає тій, на яку вони розраховували.

До видання «На пенсії» звернувся мешканець Дніпропетровщини, який попросив пояснити, що не так у його розрахунках. «Зараз мені 75 років, у мене понад 35 років стажу. До жовтня розмір пенсії складав 2685,91 гривні. Наразі, за моїми підрахунками, пенсія має становити 3456 гривень, з яких 3000 гривень — мінімальна пенсія особам віком від 70 років з повним стажем та 456 гривень — доплата особам віком від 75 до 79 років. Але мені виплачують лише 3148,33 гривні. Не можу розібратися, звідки взялася ця сума», — написав пенсіонер.

Незалежний консультант Сергій Коробкін, котрий аналізував його документи, роз'яснив українцеві ключові моменти цього випадку.

За його словами, 2685,91 гривні — це розмір пенсії станом на 1 березня, який з 1 жовтня теоретично міг незначно зрости. Йдеться саме про основний розмір пенсії за віком та доплату за наднормативний стаж.

З 1 жовтня до пенсії мешканця Дніпропетровщини додали 300 гривень, оскільки він потрапляв до «вікової» категорії 70−74 роки. «При цьому загальний розмір пенсії разом із цією надбавкою був нижчим за три тисячі гривень. Тому спрацювало ще одне нововведення: у чоловіків віком від 70 років зі стажем понад 35 років загальний розмір пенсії з усіма надбавками з 1 жовтня не може бути меншим за три тисячі гривень. Таким чином, до вашої пенсії встановили ще одну доплату у кілька гривень, щоб загальний розмір пенсії становив рівно 3 тисячі гривень», — пояснив він.

Структура пенсії на 1 жовтня мала такий вигляд: пенсія за віком + вікова надбавка у розмірі 300 грн. + доплата до 3000 грн.

А 20 жовтня чоловікові виповнилося 75 років. Особам віком 75−79 років замість 300 гривень встановлюється надбавка у розмірі 456 гривень. У цьому випадку розмір вікової надбавки збільшився на 156 гривень. Проте, структура загального розміру пенсії знову змінилася.

Якщо пенсія з 20 жовтня становить 3148,33 гривні, то її структура може мати такий вигляд:

пенсія за віком — 2692,33 гривні;

вікова надбавка особам 75−79 років — 456 грн.

«Як бачимо, доплата до трьох тисяч гривень у цьому випадку зникає — в ній вже немає потреби, оскільки загальний розмір пенсії з надбавками перекриває цю суму. Загалом у жовтні вашу пенсію перерахували фактично у чотири етапи. На деякі зміни у законодавстві наклалося ще і 75-річчя у середині місяця. Тому при виплаті пенсії в жовтні вам частину вікової надбавки порахували як особі старше 70 років, а за 10 днів, що залишилися, — вже як особі старше 75 років», — додав він.

Нагадаємо, що у 2023 році у держбюджеті не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, від яких залежать деякі види пенсійних виплат. Проте з 1 березня планується індексація — попередньо йдеться про підвищення на 5%.

Фото Pixabay

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