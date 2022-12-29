Оформлення пільгової пенсії по другому списку: хто має на це право і як здійснити

Українці, які тривалий час працювали на виробництвах зі шкідливими умовами праці, цікавляться, чи мають вони право на дострокову пенсію.



Так, 54-річна жінка, яка має 27 років стажу на нафтопереробному заводі, запитує, чи має вона право оформити пенсію.



Юристи на її звернення дали однозначну відповідь: жінка не досягла цього потрібного віку, пише «Соціально-інформаційна платформа».



Право на пенсію за віком на пільгових умовах за списком 2 настає після досягнення 55 років за наявності страхового стажу у чоловіків не менше 30 років, з них 12 років 6 міс. на роботах за списком № 2.

Жінки повинні мати 25 років страхового стажу, з них не менше ніж 10 років на роботах за списком № 2.



За призначенням такої пенсії жінці, коли їй виповниться 55 років, потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для підтвердження періоду роботи з важкими умовами праці, крім трудової книжки, надається уточнювальна довідка, що підтверджує пільговий характер роботи.



Крім цього, обов'язковою умовою є атестація робочих місць на заводі зі шкідливими виробництвами один раз на п'ять років. Якщо атестація не проводилася, право на пільгове пенсійне забезпечення втрачається.

Нагадаємо, уряд має намір у березні 2023 року провести індексацію пенсій.

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