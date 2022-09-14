Вимагайте довідку на підприємстві: як вийти на дострокову пенсію, якщо вже накопичено необхідний пільговий стаж

Українці, які вже накопичили пільговий трудовий стаж на шкідливих виробництвах, цікавляться, чи можуть вийти на дострокову пенсію.

Незалежний юридичний консультант Сергій Коробкін рекомендує таким людям подбати про те, щоб на підприємстві видали довідку, яка уточнює пільговий характер роботи, пише «НаПенсії».

До редакції звернулася 48-річна працівниця Авдіївського коксохімічного заводу, яка постійно працювала у шкідливому цеху. У неї разом з навчанням є 29 років стажу. Нині цей завод через війну не працює. Подальше вироблення стажу, принаймні найближчим часом, буде неможливим. Але наявного стажу для призначення пенсії у 55 років жінці має вистачити.

Коробкін нагадує, що пенсія на пільгових умовах за роботу за Списком № 2 може бути призначена жінці у 55 років за наявності 25 років загального стажу, з яких 10 років — пільговий.

Але записів у трудовій книжці при цьому зазвичай недостатньо. Тому довідка з підприємства, яка підтверджує роботу у шкідливих умовах, потрібна для Пенсійного фонду.

Також важливо — чи була атестація робочих місць на підприємстві та до якого саме розділу, підрозділу, списку належить та чи інша професія. Тобто відділ кадрів має видати точну довідку про кількість підтвердженого пільгового стажу.

Якщо заявниця зможе підтвердити, що відпрацювала не менше 7 років та 6 місяців за Списком № 1, тоді буде можливість піти на пенсію у 49 років та 6 місяців (це стосується жінок, які народилися у період з 1 квітня до 30 вересня 1974 року). Для цього також потрібна довідка з заводу.

Нагадаємо, в Україні ухвалили закон, який передбачає виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед країною, а також членам сімей загиблих (померлих) таких людей.

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