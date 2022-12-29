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Ще один каліка: російського генерала ледь не вбила бурулька

15:49 30 грудня 2022
російський генерал Єлізаров

Генерал-лейтенант МНС росії Анатолій Єлізаров ледь не загинув, коли на нього впала велика бурулька з будівлі в Москві, повідомило в середу рашистське видання «Вечірня Москва». Після інциденту він був госпіталізований у важкому стані з черепно-мозковою травмою, операція пройшла успішно.

Інцидент стався вдень у середу, 28 грудня, на вулиці Ініціативній. Коли Єлізаров проходив повз нежитловий будинок, на нього з першого поверху впав великий шматок льоду. У Twitter-акаунті Nexta з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано падіння бурульки.

Директор департаменту управління МНС росії Анатолій Єлізаров був госпіталізований з черепно-мозковою травмою. Стан 50-річного генерала оцінюється як важкий. Як повідомляє Telegram-канал «Москва 24», генерал-лейтенант був успішно прооперований.

Прокуратура окупантів з'ясовує, хто винен у тому, що дах будинку не був очищений від снігу та льоду.

Нагадаємо про обстріл ресторану «Шеш-беш» у Донецьку: у лікарні помер помічник Рогозіна.

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