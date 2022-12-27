Обстріл ресторану «Шеш-беш» у Донецьку: у лікарні помер помічник Рогозіна

Внаслідок обстрілу ресторану «Шеш-беш» у Донецьку поранення різного ступеня тяжкості дістали 10 осіб. Їх розподілили між лікарнями Москви, Ростова і Донецька — залежно від ступеня важливості «пацієнта». Про це повідомляє телеграм-канал «Досье шпиона», який веде один зі співробітників спецслужб.

«Серед постраждалих, крім ексдиректора «Роскосмосу» Рогозіна і Хоценка, також варто відзначити таких:

Шемякін Олександр Юрійович, генеральний директор АТ «Науково-технічного центру „Охорона“ при Роскосмосі. Підприємство забезпечує охорону понад сотні об'єктів Роскосмосу. Вважається особистою „годівницею“ Рогозіна з відмивання державних грошей.

Мельников Артем В'ячеславович. Колишній керівник служби внутрішнього аудиту Роскосмосу. Відповідальний за „зачистку фінансових хвостів“ всередині РК.

Іванов Денис Юрійович. Керівник державної корпорації „Алмаз“ (днр) — об'єднання, що включає в себе низку компаній всередині днр, які забезпечують функціонування оборонно-промислового комплексу.

Щодо стану Рогозіна, мої джерела з лікарень, куди первинно надійшли поранені, повідомляють, що під фразою „стан важчий, ніж очікувалося“, що проникла в ЗМІ, мається на увазі потенційна ймовірність паралізації пацієнта. Усе через те, що осколок, який проник у тіло Рогозіна, розташований за 2 мм від спинного мозку. Попереду дуже складна операція».

Ввечері 26 грудня автор вищевказаного телегра-каналу додав, що внаслідок отриманих травм, в результаті обстрілу ресторану «Шеш-беш» помер учасник «робочої зустрічі, вузьким колом», помічник Дмитра Рогозіна — Гусейнов Володимир Іскандерович. «Поранений потрапив до лікарні міста Донецька в стані коми III ступеня. Гусейнов був приставлений „наглядати“ за Рогозіним як помічник (особистий охоронець) ФСБшниками ще з часів віце-прем'єрства останнього».

Нагадаємо, 21 грудня був обстріляний ресторан «Шеш-Беш», що розташований на вулиці Араратській, 11 у окупованому рашистами Донецьку. Повідомляють, що це міг бути «привіт від пригожина».

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