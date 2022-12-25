В росії раптово помер керівник «Адміралтейських верфей», де робили підводні човни для ракет «Калібр»

В росії раптово помер ще один високопосадовець. 24 грудня стало відомо про смерть Олександра Бузакова, генерального директора російського суднобудівного підприємства «Адміралтейські верфі», розташованого в західному порту Санкт-Петербурга. Про це повідомляє reuters. Бузаков працював на цій посаді з серпня 2012 року. Що саме стало причиною смерті — наразі невідомо.

«Його головним досягненням було збереження і зміцнення портфеля замовлень заводу на сучасні неатомні підводні човни, надводні кораблі і глибоководні апарати», — йдеться у публікації.

Інформаційне пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що завод будує вдосконалені дизельні підводні човни класу «Кіло», здатні запускати крилаті ракети «Калібр». У квітні Москва заявила, що використовувала дизельний підводний човен у Чорному морі для нанесення ударів по українських військових цілях ракетами «Калібр».

На суднобудівному заводі заявили, що Олександр Бузаков закінчив навчання в 1980 році і мав більш ніж 40-річний досвід роботи, вказуючи на те, що йому було близько шістдесяти років, коли він помер. Санкт-Петербург є рідним містом президента володимира путіна.

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