Возив рашистам воду та цигарки: оголошено вирок кочегару з Сумщини

Буринський районний суд Сумської області визнав місцевого жителя винним у колабораціонізмі. Про це стало відомо із реєстру судових рішень.

У період з 24 лютого по 2 квітня 2022 року місто Буринь було окуповано збройними силами російської федерації. При цьому, представниками окупаційних військ російської федерації на в`їздах-виїздах до міста, були обладнані ворожі блокпости та введено спеціальний режим переміщення місцевого населення окупованою територією. За даними досудового розслідування, в березні 2022 року місцевий чоловік з метою безперешкодного переміщення через російський блокпост добровільно вступив в контакт з представниками збройних формувань держави-агресора. Під час спілкування повідомив військовим рф, що він працює кочегаром в котельні на базі спеціального медичного постачання, що розташована на території Буринської центральної районної лікарні та кожного дня буде їздити на роботу.

З метою уникнення перевірки документів і спрощеного перетину блокпосту він буде передавати їм матеріальні ресурси у вигляді води та цигарок. Й впродовж місяця передавав матеріальні ресурси. Крім того, наприкінці березня невстановлений в ході слідства представник збройного формування держави агресора, який перебував на вказаному вище блокпості, попросив чоловіка придбати та привезти на ворожий блокпост сім-картку мобільного оператора «ВФ Україна». Той прохання виконав, тим самим забезпечив їх окупаційну діяльності на території Буринської ОТГ.

Вказані дії правоохоронцями було кваліфіковано як колабораційну діяльність. Обвинувачуваний підписав із прокурором угоду про винуватість, у якій сторони узгодили призначення покарання у виді штрафу 9860 грн з позбавленням права обіймати посади в держаних органах влади та органах місцевого самоврядування на 10 років. Буринський районний суд її ухвалив.

Нагадаємо, у Лимані зловили колаборанта, який навів ракети по школі та лікарні.

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