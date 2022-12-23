Навів ракети по школі та лікарні: у Лимані зловили колаборанта

Співробітники СБУ затримали чергового російського агента. Зрадник скоординував ракетний удар по школі та лікарні у Лимані Донецької області.



Як повідомили у спецслужбі, чоловік збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення Сил оборони у регіоні. Також він передавав ворогові координати об'єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території Лиману.



Отримані відомості окупанти використали для підготовки та проведення масованих ракетних обстрілів українського міста.



За наведенням цього зловмисника російські загарбники завдали повітряного удару по місцевій школі та обласній клінічній лікарні.



Після ворожої атаки зрадник виходив на місцевість, щоб зробити фото-, відеофіксацію пошкоджених будівель та відправити «звіт» своїм російським кураторам.



Співробітники СБУ затримали коригувальника під час передачі розвідувальної інформації агресору.



Як виявилося, місцевого мешканця у квітні цього року завербував представник спецслужб росії для проведення вибухової діяльності в регіоні. ля комунікації використовували анонімні месенджери.



Під час затримання у російського агента виявлено мобільний телефон, у якому були докази контактів з ворогом.



Нині колаборант перебуває під вартою.



Раніше в Одесі затримали інформатора ПВК «Вагнера», який зливав ворогові дані щодо розташування частин ЗСУ.



Нагадаємо, нещодавно Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок уродженцю Донецької області за участь у воєнізованих терористичних угрупованнях днр.

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