У четвер, 29 грудня, в Ізраїлі відбулася зміна влади. Кнесет затвердив новий уряд на чолі з Беньяміна Нетаньягу. Новий прем'єр-міністр вже склав присягу. Більшість членів його кабінету зроблять це 1 та 2 січня.

Нетаньягу таки вдалося сформувати коаліцію з ультранаціоналістами та ультраортодоксами. Свій шостий, рекордний для Ізраїлю термін на посаді прем'єр-міністра, він починає на чолі самого релігійного та правого кабінету в історії країни.

До останнього дня було неясно, чи зможе Нетаньягу домовитися з лідерами ультраправих партій, які пройшли до Кнесету за підсумками останніх парламентських виборів. В Ізраїлі багато хто розумів, що лідеру партії «Лікуд» доведеться піти на серйозні поступки. Це й викликало занепокоєння як усередині країни, так і далеко за її межами.

Так і сталося. Хоча сам Нетаньягу обіцяє виборцям прагнути миру і захищати громадянські свободи, його партнери по коаліції говорять зовсім інші речі. Наприклад, вони хочуть надати Кнесету право скасовувати рішення Верховного суду. Також звучать заклики дозволити бізнесу відмовляти клієнтам у наданні послуг на релігійних засадах.

Своїм основним принципом новий уряд уже оголосив «виключні права єврейського населення на всі території Ізраїлю, які не підлягають сумніву». Це формулювання включає території Західного берега річки Йордан, які зараз належать до Палестинської автономії.

Партія «Релігійний Сіонізм» змусила Нетаньягу погодитись на легалізацію незаконних єврейських поселень. Понад те, він пообіцяв повністю анексувати Західний берег. Це означає повну відмову Ізраїлю від можливості створення Палестинської держави. Очевидно, що така політика викликає невдоволення арабських держав та західних союзників Ізраїлю, зокрема США. Це, своєю чергою, призведе до нового різкого загострення ситуації на Близькому Сході.

До речі, лідер «Релігійного Сіонізму» Бецалель Смотрич став новим міністром фінансів. Це один із ключових постів в уряді. Смотрич уже пообіцяв схвалити низку проєктів щодо будівництва нових єврейських поселень на Західному березі.

Інша вельми спірна постать в уряді Нетаньяху — лідер вкрай правої партії «Оцма Єгудіт» Ітамар Бен-Гвір. Він був раніше засуджений за підбурювання до расизму та членство у терористичній організації. І ось парадокс — Бен-Гвір отримав портфель міністра внутрішньої безпеки.

Під загрозою, як стверджують учасники акції протесту, яка проходила в день голосування біля будівлі Кнесету, виявились також права жінок та представників ЛГБТ-спільноти. Новий заступник Нетаньяху Аві Маоз (рух «Ноам») закликає заборонити гей-паради в Єрусалимі, негативно висловлюється про рівноправність жінок в армії та наполягає на тому, що імміграція до Ізраїлю має бути дозволена лише євреям.

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