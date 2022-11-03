Тріумф Нетаньягу: в Ізраїлі оголосили результати виборів у Кнесет

У четвер, 3 листопада, голова Центральної виборчої комісії Ізраїлю Орлі Адас оголосила про завершення підрахунку голосів виборців на виборах до Кнесету 25-го скликання. Вибори відбулися 1 листопада та стали вже п'ятими за останні чотири роки! Весь цей час політична ситуація в країні була нестабільною, оскільки жоден з урядів не міг нормально працювати.

Явка на цих виборах становила 70,6%. Це найвищий показник за останні сім років.

Брали участь близько 40 партій та об'єднань. В результаті змогли пройти в Кнесет лише 10 із них. Перемогу здобула партія «Лікуд», яка здобула 32 мандати. Її головний суперник «Еш Атід» гарантувала собі 24 місця у парламенті. Жодна з цих політичних сил не зможе самостійно сформувати уряд. Необхідне створення коаліції.

Проте лідер «Єш Атід» Яїр Лапід, який наразі обіймає посаду прем'єр-міністра, привітав лідера «Лікуда» Беньяміна Нетаньягу з перемогою.

Тепер слово за президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Він має тепер провести переговори з лідерами партій, які пройшли в Кнесет, і визначитися, кому доручити формування нового уряду. Якщо не виникне жодних сюрпризів, Герцог видасть мандат на створення коаліції та нового кабінету міністрів Нетаньягу.

Проте слід пам'ятати, що 73-річний Бібі (так називають Нетаньягу в Ізраїлі) перебуває під слідством. Його звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Колишній прем'єр все це рішуче заперечує, але факт залишається фактом.

Загалом нинішні вибори проходили під знаком Нетаньягу. Люди голосували або за Бібі, або проти нього, настільки розколоте ізраїльське суспільство. Вісім партій на чолі з «Еш Атід» об'єдналися, щоб не допустити повернення Нетаньягу до влади. Але цей союз виявився слабким та нежиттєздатним.

Чому ж стільки ізраїльтян проголосувало за «Лікуд»? Західні та місцеві експерти впевнені, що вирішальний вплив на виборців справила війна в Україні. Якщо бути точніше, очевидне зближення росії та Ірану. Іран є головним ворогом Ізраїлю. І посилення його позицій сприймається як очевидна загроза національній безпеці Ізраїлю. Тож простих ізраїльтян цього разу мало хвилювала економіка. Вони проголосували за Нетаньягу, який за багато років свого перебування при владі довів, що у питаннях безпеки він справді кращий.

Десять партій, що пройшли в Кнесет, можна умовно розділити на два головні блоки. «Лікуд» очолює так званий право-релігійний блок. Його представники отримали в парламенті 64 мандати. Лівоцентристський блок забезпечив собі 46 місць. Є ще дві партії, які стоять особняком. На них припадає ще десять мандатів. Але навіть з ними Яїр Лапід не зможе обійти Беньяміна Нетаньягу. Лівоцентристи мають лише один шанс утримати владу у своїх руках — якщо Бібі не зможе сформувати дієздатну коаліцію.

Остаточні результати виборів, а також списки членів парламенту нового скликання мають бути передані до Ізраїлю до 9 листопада. Конституція відводить Герцогу сім днів проведення консультацій. За цей термін президент мусить вирішити, кому він доручить формувати коаліцію.

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