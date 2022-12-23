Першим, хто привітав Нетаньягу з поверненням на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю, був путін

Біньямін Нетаньягу повідомив президента Ізраїлю Іцхака Герцога про завершення формування коаліції та створення нового кабінету міністрів. Лідер партії «Лікуд» зателефонував главі держави пізно увечері 21 грудня. Ізраїльські ЗМІ наголошують, що Нетаньягу поспішав зробити це, оскільки того дня спливав термін, який Герцог надав йому на формування коаліції.

Спочатку термін спливав 11 грудня. Президент продовжив його на десять днів. Якби Нетаньягу не впорався з цим завданням, Герцог доручив формування уряду іншому кандидату.

«Нетаньягу сказав Герцогу, що новий уряд, до складу якого увійдуть „Лікуд“, „Релігійний сіонізм“, „Шас“, „Яхадут ха-Тора“, „Оцма Єхудіт“ та „Ноам“, працюватиме на благо всіх громадян Ізраїлю» , — наголошується в заяві «Лікуд».

Проте, стверджують ізраїльські ЗМІ, коаліційні переговори, які веде Нетаньягу із лідерами інших партій, ще не завершено. Залишається чимало питань, і це не лише розподіл портфелів у майбутньому уряді. Нетаньягу це розуміє. Тому він буде прагнути привести до присяги нове в дні, що залишилися.

Знає про проблеми з формуванням коаліції та президент Герцог. «Нетаньягу зобов'язався діяти на благо всіх громадян Ізраїлю, і я очікую, що уряд спрямує зусилля на зниження рівня напруженості в суспільстві», — сказав він.

«Сьогодні багато хто відчуває, що відбулася різка зміна і в тому, що стосується відносин людей і держави, і щодо відносин між людьми, що належать до різних політичних таборів. Я звертаюся і до переможців, і до переможених. Постараймось зупинитися і подивитися на сьогодення як частину тривалого процесу в історії єврейського народу», — закликав Герцог.

Цікаво, що першим привітав Нетаньягу володимир путін. Він зателефонував ізраїльському політику рано-вранці 22 грудня.

У повідомленні офісу Нетаньягу йдеться: «Президент Росії Володимир Путін нещодавно зателефонував обраному прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу та привітав його з перемогою на виборах та формуванням уряду. Лідери двох країн обговорили низку питань, головне з яких — війна в Україні. Обраний прем'єр-міністр Нетаньягу сказав президенту Путіну, що він сподівається, що якнайшвидше буде знайдено шлях припинити війну та страждання, які вона завдає. Обраний прем'єр-міністр Нетаньягу сказав президенту Путіну, що він сповнений рішучості запобігти отриманню Іраном ядерної зброї й припинити його спроби створити військову базу на нашому північному кордоні».

Кремль також зробив заяву. «Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з лідером партії „Лікуд“, яка перемогла на парламентських виборах в Ізраїлі, Біньяміном Нетаньягу. Обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного та міжнародної ситуації. Виражена взаємна впевненість, що російсько-ізраїльські відносини й надалі поступово розвиватимуться, а контакти на різних рівнях продовжаться. Володимир Путін привітав Біньяміна Нетаньягу і всіх ізраїльтян з юдейським святом Ханукі, яке відзначається в ці дні», — йдеться в заяві.

Ізраїльські ЗМІ нагадують, що за останні сім років Нетаньягу та путін зустрічалися 15 разів. Нетаньягу був одним із небагатьох державних лідерів, які були присутні на Параді Перемоги у Москві 9 травня 2018 року.

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