Відправлення у відділеннях «Укрпошти» тепер можна отримувати без документів, але є обмеження

У відділеннях «Укрпошти», де багато хто з українців, у тому числі й внутрішньо переміщені особи отримують соціальні виплати, запрацював новий сервіс — громадянин може отримати відправлення без документів — йому знадобиться лише SMS-повідомлення, що надійшло на його номер.

Втім, як зазначають в «Укрпошті», нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону — отримувача.

Є і кілька інших обмежень:

оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;

оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;

відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».

Нагадаємо, що уряд уповноважив «Укрпошту» доставляти пенсії принаймні до закінчення війни та ще півроку після закінчення дії військового стану в Україні. Після цього Пенсійний фонд проведе конкурс та обере операторів поштового зв'язку для виплати та доставки пенсій та грошової допомоги.

Фото Pixabay

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