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Суспільство та люди

Переадресація пенсій та субсидій для переселенців: у Мінреінтеграції розповіли, що потрібно зробити

9:59 28 грудня 2022
Гривні

Внутнішні переселенці, яким соціальні вплати у 2023 році продовжать автоматично, можуть отримувати гроші в будь-якому регіоні України, зробивши переадресацію.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, кошти, які ВПО раніше отримували на поштовому відділенні «Укрпошти» за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне відділення на новому місці.

Це можна зробити, зателефонувавши:

  • до контакт-центру «Укрпошти» за номером: 0 800 300 545;
  • до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте.

Під час розмови з оператором необхідно повідомити про бажання отримувати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою та надати таку інформацію:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації;
  • паспортні дані;
  • номер телефону;
  • спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою);
  • нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового місця проживання.

Переадресацію з «Укрпошти» також можна здійснити на зручне для вас відділення «Ощадбанку» — без відкриття рахунку. Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте. Якщо ж виплати надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно — кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок.

Нагадаємо, що вимушені переселенці можуть онлайн не лише оформити допомогу ВПО, а й змінити місце проживання та скасувати статус. Такий сервіс став доступним в «Дії».

Фото Pixabay

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