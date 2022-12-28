Переадресація пенсій та субсидій для переселенців: у Мінреінтеграції розповіли, що потрібно зробити

Внутнішні переселенці, яким соціальні вплати у 2023 році продовжать автоматично, можуть отримувати гроші в будь-якому регіоні України, зробивши переадресацію.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, кошти, які ВПО раніше отримували на поштовому відділенні «Укрпошти» за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне відділення на новому місці.

Це можна зробити, зателефонувавши:

до контакт-центру «Укрпошти» за номером: 0 800 300 545;

до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте.

Під час розмови з оператором необхідно повідомити про бажання отримувати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою та надати таку інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові;

адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації;

паспортні дані;

номер телефону;

спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою);

нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового місця проживання.

Переадресацію з «Укрпошти» також можна здійснити на зручне для вас відділення «Ощадбанку» — без відкриття рахунку. Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте. Якщо ж виплати надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно — кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок.

Нагадаємо, що вимушені переселенці можуть онлайн не лише оформити допомогу ВПО, а й змінити місце проживання та скасувати статус. Такий сервіс став доступним в «Дії».

Фото Pixabay

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