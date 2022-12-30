600 будівель зруйновано, 120 людей загинули: Київ підбив підсумки 10 місяців війни

Київ, у небі над яким під час недавньої ракетної атаки росіян збивали й дрони-камікадзе, й крилаті ракети, з початку широкомасштабного вторгнення росії загалом заздав 52 повітряні атаки. Було пошкоджено понад 600 будівель, значних руйнувань зазнала критична інфраструктура, гинули люди…

Про це повідомив керівник Київської МВА Сергій Попко та додав, що з 24 лютого до 30 грудня через війну загинуло 120 киян. Серед них — п'ятеро дітей, яких вбили російські ракети. Поранення отримали 495 мешканців, у тому числі й 30 дітей.

За його словами, за 10 місяців російської агресії в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог — 693 години 49 хвилин — практично 29 днів.

«Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах! Столиця України — це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і буде стояти!» — зазначив начальник КМВА.

Нагадаємо, що 29 грудня уламками збитих ракет були пошкоджені два приватні будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Постраждали три особи, серед яких і 14-річна дівчинка.

Фото зі сторінки КМДА у соцмережах

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