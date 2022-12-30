Під час масового обстрілу України росіяни втратили ракету над своєю територією (фото)

У Повітряних силах ЗСУ уточнили інформацію щодо збитих напередодні російських ракет — їх виявилося не 54, а 58.

«Під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ знищено 58 із 70 крилатих ракет. Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8. Ще один безпілотник — „Орлан-10“ — знищено на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО», — йдеться у повідомленні.

Схоже, що одна з ворожих ракет не долетіла до України та гепнулася на російській території. Так, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко звернув увагу на фотографії, що ширяться мережею.

«У відкритих джерелах почали публікувати фото ракети, що звалилася у Волгоградській області, в Руднянському районі. Судячи з останків, це Х-101. Цікаво знати, ця ракета знята зі зберігання була або з нової партії. У будь-якому випадку, сам факт падіння більш ніж промовистий. Чому росіяни обстрілюють себе дефективними ракетами? Тому, що якісні вони не можуть виготовляти», — зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 грудня росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе. 16 баражуючих снарядів летіли з південно-східного та північного напрямків, їх збили підрозділи Сил оборони.

Фото зі сторінки Олександра Коваленка

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