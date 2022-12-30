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Спорт

Машина згоріла вщент: зірковий спортсмен дивом вижив у страшній ДТП (відео)

17:23 30 грудня 2022
Крікетист Рішаб Пант

25-річний відомий індійський гравець у крікет Рішаб Пант вижив у жахливій аварії, яка сталася рано вранці на батьківщині спортсмена.

Як повідомляє The Times of India, близько 5:30 ранку, рухаючись із Мангалура до Нарсана, Рішаб не впорався з керуванням позашляховика Mercedes GLE та на всій швидкості влетів у відбійник. Автомобіль кілька разів перекинувся та спалахнув, згорівши практично вщент. На щастя, Пант практично не постраждав, враховуючи масштаб аварії, отримавши травми чола, руки та коліна.

Рішаб Пант отримав травми лоба, руки та коліна

«Пант отримав травми чола, руки та правого коліна, — наводить видання слова голови місцевої поліції Свапна Сінгха. — Однак він у свідомості й може говорити. Йому пощастило вижити у серйозній аварії. Почувши гучний звук аварії, мешканці сусіднього села разом із місцевими поліцейськими витягнули Рішаба з машини. Потім його терміново доправили до сусідньої лікарні, звідки направили до великої медустанови в Деградуні». При цьому, що стало причиною ДТП, слідство поки не розголошує.

Додамо, що Пант є зіркою крікету не лише місцевого рівня. Зокрема, він був визнаний найкращим крікетистом світу за підсумками 2018 року, а на даний момент його статки оцінюються у 3,5 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з боксу Еррол Спенс, який дивом вижив у ДТП, знову потрапив у страшну аварію.

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