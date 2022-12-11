Чемпіон світу з боксу, який дивом вижив у ДТП, знову потрапив у страшну аварію (відео)

Чемпіон світу з боксу у напівсередній вазі за версіями WBA, IBF та WBC 32-річний американець Еррол Спенс (28 перемог, 22 з них — нокаутом), котрий ледь не загинув у ДТП у 2019 році, знову потрапив у страшну аварію, повідомляє The Sun.

Автомобіль непереможного американця на одній з доріг у штаті Техас протаранив 14-річний підліток, який украв машину у своїх батьків. Одразу після ДТП Спенс вийшов в ефір в Instagram, повідомивши, що у нього пошкоджена нога.

«Той виродок протаранив мене… Пошкодив мені ногу. Це божевілля. Він проїхав на червоне світло. Це завжди трапляється зі мною. Я бачив, як він їхав. Він їхав прямо на мене, — сказав Еррол Спенс. — Він страшенно швидко мчав. Це було лобове зіткнення. Моя машина куленепробивна і суцільнометалева, страшенно важка. Я просто радий, що зі мною не було дітей. Я не переживаю через прокляту машину».

Зазначимо, що Спенс потрапив в аварію за кілька годин до того, як його можливий суперник Теренс Кроуфорд нокаутував у чемпіонському бою росіянина Давида Аванесяна. Багато шанувальників боксу все ще сподіваються, що побачать поєдинок непереможних опонентів — Кроуфорда та Спенса, не зважаючи на роки невдалих переговорів. Вони мали битися в листопаді, але переговори вкотре провалилися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еррол Спенс побив суперника в бою за три чемпіонські титули .

Фото Instagram

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