Арешт відеоблогера Ендрю Тейта в Румунії: чому ця новина розбурхала соцмережі та ЗМІ у всьому світі

У четвер, 29 грудня, співробітники управління боротьби з організованою злочинністю та тероризмом Румунії (DIICOT) затримали в Бухаресті скандально відомого блогера Ендрю Тейта. Його арешт викликав шквал коментарів у соцмережах по всьому світу. Популярність 36-річного відеоблогера виявилася неймовірною. Багато шанувальників Тейта відмовляються вірити в те, що їхній кумир виявився ошуканцем, який протягом кількох останніх років вішав їм локшину на вуха.

«ФАКТИ» вирішили розібратися, чому ця історія наробила стільки галасу та стала однією з головних новин останнього тижня 2022 року.

Хто такий Ендрю Тейт?

Ендрю Тейт народився в США у 1986 році, але є британським підданим. Підлітком почав професійно займатися кікбоксингом і досяг помітних успіхів. Тейт виграв низку престижних турнірів світового рівня. Однак у віці 30 років завершив спортивну кар'єру та спробував стати телезіркою. У 2016 році він взяв участь у британському реаліті-шоу «Великий брат».

Глядачам Ендрю подобався, і багато хто вважав, що він може перемогти. Але згодом стався гучний скандал. З'явилося відео, на якому Тейт б'є жінку ременем. Його негайно виключили із шоу.

Ендрю заявив, що запис було змонтовано. «Це повна брехня! Мене намагаються виставити у поганому світлі», — стверджував Тейт.

Але телеканали більше не хотіли з ним працювати. І тоді Ендрю став відеоблогером. Він розміщував у соцмережах ролики, які демонстрували його багатство та вільний спосіб життя. Тейт називав себе першим у світі «трильйонером». Він стверджував, що живе в особняку, який перетворив на неприступну фортецю. Хата нібито обійшлася йому в цілий стан.

Ендрю показував користувачам ультрасучасні кімнати з купою відеоапаратури. Одна з кімнат була перетворена на справжній арсенал — зброя була всюди. Також Тейт хвалився дорогими автомобілями.

Він заявляв, що їх у нього вже 33. Особливо йому подобалось позувати з сигарою та купою банкнот на столі.

Колишній кікбоксер запустив онлайн-курси для чоловіків. Він назвав проєкт «Hustler's Academy». Тейт обіцяв навчити всіх охочих мистецтву підкорювати жінок, перетворювати їх на покірних виконавиць будь-яких сексуальних бажань. До речі, курси були платними — 45 доларів на місяць з особи. На момент арешту «академіка» передплату Hustler's Academy оформили 127 тисяч користувачів з різних країн світу.

Тейт переконував їх, що жінки люблять жорсткий секс. «Я не ґвалтівник, але люблю робити те, що мені подобається. Люблю свободу у всьому», — твердив він.

Ендрю також часто повторював, що «жертви сексуального насильства самі відповідають за напади на них». Ці слова призвели до того, що практично всі соцмережі заблокували його облікові записи. До речі, у грудні Ілон Маск, який придбав Twitter за 44 мільярди доларів, зняв блокування акаунту Тейта.

У чому звинувачують Ендрю Тейта?

Його підозрюють у торгівлі людьми, зґвалтуваннях та створенні злочинної групи. До цієї групи входили сам Тейт, його рідний брат Трістан і двоє громадян Румунії, зокрема жінка, яка раніше служила у румунській поліції.

DIICOT стверджує, що Тейт тримав силоміць у своєму будинку шість жінок. Їх змушували брати участь у порнографічних зйомках. Ролики потім продавали в інтернеті або демонстрували онлайн для платних передплатників.

«Жертв вербували піддані Великобританії, вводячи їх в оману щодо наміру одружитися та наявності щирих почуттів. Жінки зазнавали фізичного та психологічного насильства, а також сексуальної експлуатації з боку членів злочинної групи», — йдеться у повідомленні румунських спецслужб.

Де заарештували Ендрю Тейта?

Виявилося, що останні кілька років Тейт мешкав на околиці Бухареста у приватному будинку. Будівлю важко назвати особняком у традиційному розумінні. Однак його вартість разом з усією відеоапаратурою оцінюється приблизно в 800 тисяч доларів.

Під час обшуку в будинку знайшли різну зброю та багато готівки. Точної суми румунська поліція не називає.

Британські ЗМІ повідомляють, що Тейта навряд чи можна назвати «трильйонером». Він і рівня мільярдера не дотягує. Статки відеоблогера оцінюються приблизно у 100 мільйонів доларів.

Тейт стверджував, що виїхав із Великобританії, тому що законодавство цієї країни забороняло його охоронцям носити вогнепальну зброю. Насправді британські правоохоронні органи мали намір заарештувати Ендрю за підозрою у зґвалтуваннях та поширенні порнографії. Він просто побіг за кордон.

У Румунії Тейт фактично переховувався. Він прагнув тримати своє місцеперебування у секреті.

Як вдалося знайти Ендрю Тейта?

Як тільки Ілон Маск розблокував обліковий запис Тейта в Twitter, відеоблогер відразу став проявляти бурхливу активність. Схоже, що Ендрю просто понесло на радощах. На початку цього тижня він навіщось почав тролити знамениту екоактивістку Грету Тунберг. Між ними почалася коротка суперечка у Twitter.

Тейт, бажаючи показати, що йому начхати на екологію, записав двохвилинний відеоролик, в якому запропонував Греті дати йому адресу її електронної пошти. «Я розповім тобі докладно про мою колекцію автомобілів і те, яку шкоду їх викиди завдають атмосфері!» — заявив Ендрю з усмішкою.

При цьому в одному з кадрів ролика Тейт сидить за столом, а перед ним лежить закрита коробка з-під піци. На ній добре видно назву піцерії.

Ця коробка і допомогла румунським спецслужбам вирахувати місце, де ховався відеоблогер. Вони тут же прийшли до Тейта в гості.

Дізнавшись про арешт Ендрю, Грета не втрималася і відповіла на його тролінг. «Ось що трапляється, коли ви не відправляєте на перероблення коробки з-під піци», — написала Тунберг у Twitter.

У п'ятницю, 30 грудня, представник DIICOT повідомив, що Ендрю Тейта, а також його спільників, заарештовано на 30 діб за клопотанням прокуратури Румунії.

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