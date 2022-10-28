Ілон Маск купив Twitter і одразу звільнив усе керівництво

У четвер, 27 жовтня, Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter за 44 мільярди доларів. Одразу після зміни власника генеральний директор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили керівництво компанії. Вони заявили, що не повернуться, «оскільки починається ера Маска».

Найбагатша людина у світі має намір поки що самотужки керувати Twitter. Принаймні доти, доки не підбере нових директорів.

Оскільки соцмережа повністю перейшла до приватних рук, її акції буде знято з торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі. Тому з фінансової точки зору неможливо оцінити, виграла компанія від цієї угоди або програла.

Нагадаємо, Маск вперше заявив про намір купити Twitter у квітні. Він тоді став найбільшим акціонером компанії, викупивши одразу 9,1% її акцій. Вартість операції склала 2,64 мільярда доларів, що означало загальну оцінку Twitter на рівні майже 30 мільярдів доларів. Маск заявив, що готовий придбати решту акцій по 54,2 долара за кожну. І це означало, що сума операції стане рекордною — 44 мільярди доларів.

Акції соцмережі пішли нагору, але в липні Маск несподівано передумав. Він заявив, що керівництво Twitter не надало йому детальної інформації про фейкові облікові записи, які існують в соцмережі. Компанія пригрозила Ілону судом. Було подано позов. Керівництво Twitter хотіло змусити мільярдера завершити угоду.

Ситуація склалася не на користь Маска. На початку жовтня він заявив через адвокатів, що готовий заплатити обіцяні 44 мільярди доларів. Суд зобов'язав закрити угоду до 28 жовтня.

У середу, 26 жовтня, кілька банків почали перераховувати кошти на спеціальний рахунок для фінансування угоди. При цьому Маск не заперечував, що переплачує. «Twitter — це актив, який довгий час просто нудився, але має неймовірний потенціал, хоча очевидно, що я та інші інвестори зараз переплачуємо за нього», — заявив мільярдер.

Маск прибув до головного офісу компанії та зустрівся зі співробітниками. Він заявив, що не має наміру проводити масові скорочення. Раніше деякі американські ЗМІ стверджували, що з Twitter буде звільнено до 75% працівників.

Поки що новий власник обіцяє зробити соцмережу більш інноваційною, доброзичливою та гостинною. Для цього Маск має намір послабити правила модерації контенту та зняти блокування, зокрема з Дональда Трампа.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram