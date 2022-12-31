Король Чарльз втратив ще одного близького родича

У четвер, 29 грудня, у Німеччині помер маркграф Баденський Максиміліан Андреас Фрідріх Густав Ернст Август Бернхард. Двоюрідному братові британського короля Чарльза III було 89 років. Він помер у родовому замку Залем — там же, де народився 3 липня 1933 року.

Максиміліан був старшим сином Бертольда, маркграфа Баденського та принцеси Теодори Грецької та Данської, рідної сестри принца Філіпа, батька Чарльза III.

Маленький Максиміліан із батьками

У жовтні 1963 року маркграф Бертольд помер, і Максиміліан став главою Баденського великогерцогського дому та титулярним великим герцогом Баденським.

У вересні 1966 року він одружився з ерцгерцогинею Валерією Австрійською. У подружжя народилося четверо дітей. У 2016 році маркграф та ерцгерцогиня відсвяткували золоте весілля.

Маркграф Баденський Максиміліан та його дружина

Після смерті Максиміліана титул перейде до його 52-річного сина Бернхарда.

Чарльз III висловив співчуття у зв'язку зі смертю кузена.

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