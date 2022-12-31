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Майже 106 тисяч військових втратила росія в Україні після 24 лютого, — Генштаб

8:37 31 грудня 2022
танк

Минулої доби ЗСУ знищили 710 російських загарбників. За даними Генштабу, загальні втрати ворога після 24 лютого становили 105 960 військових. Також було знищено:

- танків 3029 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 6075 (+16) од.,
- артилерійських систем — 2016 (+6) од.,
- засобів ППО — 213 (+1) од.,
- гелікоптерів — 269 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1746 (+6),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4707 (+24) од.

Українці підтримують наших військових, бажають їм нових перемог, вірять, що ворог буде розбитий та «Все буде Україна!»


Нагадаємо, президент Зеленський неодноразово наголошував на успішних операціях українських військових. Він заявив, що українська система ППО стане найефективнішою в Європі.

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