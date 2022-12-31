Стане найпотужнішою у Європі: Зеленський щодо планів відносно системи ППО

Цьогоріч Україна не лише зберегла систему протиповітряної оборони, а і зробила її сильнішою, ніж будь-коли.

Про це сказав у своєму зверненні за результатами 310-го дня війни президент Володимир Зеленський.

А в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою, вважає очільник Української держави.

«Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту», — впевнений президент.

Як це зробити, йшла мова на засіданні Ставки, 45-тому за рік.

Також на засідання обговорювалася ситуація на фронті.

«Ключове — Донеччина, Луганщина — наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна… Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!», — сказав керівник держави.

Крім того, було розглянуто ситуацію в енергетиці.

«У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо», — запевнив Володимир Зеленський.

Крім того, він розповів про першу церемонію відзначення волонтерів «Золотим серцем».

«Це справедливо й чесно — за підсумками року відзначити тих, хто весь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та всій нашій державі. Дякую кожному й кожній, хто воює за нашу державу. Хто допомагає українцям. Хто працює заради України та нашого майбутнього. Слава всім нашим людям! Слава Україні!» — резюмував президент Зеленський.

Нагадаємо, напередодні глава української держави висловив переконаність у тому, що з кожним ракетним ударом росія лише глибше заганяє себе у глухий кут.

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