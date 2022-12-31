Купідон вразить своєю стрілою: названо 4 знаки зодіаку, які в 2023 році зустрінуть своє щастя та кохання

В рік Чорного Водяного Кролика кардинально зміниться життя багатьох знаків Зодіаку. Але в особистому житті найкращими справи будуть у чотирьох знаків Зодіаку — Терезів, Скорпіона, Стрільця та Козерога. Купідон вразить їх своєю стрілою, подарувавши справжнє щастя та кохання, пише видання Elle.

Терези

У вас неодмінно з’являться можливості для партнерства, стосунків та спілкування, і віра в любов знову набере сили. Не бійтеся випробувати свій успіх і ризикнути провести залишок свого життя з кимось. Зірки кажуть, що цього року у вас є всі шанси цього року почути дзвін весільних дзвонів.

Скорпіон

Не дивлячись на те, готові ви до шлюбу зі своїм партнером чи ні, 2023 рік принесе море задоволення. На вас чекають удача, процвітання та достаток.

Стрілець

Цього року ви відчуєте нове натхнення, як і колись, щоб відкрити серце безмежним можливостям. Готуйтеся купатися у коханні, пристрасті та задоволенні. Зірки благословлять вас удачею, достатком і романтичними побаченнями. Разом з тим, вас закликають взяти на себе ініціативу, особливо коли йдеться про бажання вашого серця.

Козеріг

Рік буде сповнений любов’ю, романтикою та чуттєвістю. Не виключена нова щаслива закоханість. Ви зможете повірити у любов, як ніколи раніше.

Нагадаємо, раніше було названо знаки зодіаку, для яких 2023-й рік буде дуже вдалим у бізнесі.



158

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram