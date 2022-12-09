Єнс Столтенберг попередив, що росія намагається обмежити бойові дії в Україні взимку, щоб відновитися і розпочати новий масштабний наступ навесні наступного року. Водночас, він вважає, що умови для мирного врегулювання конфлікту поки що відсутні, оскільки росія не готова поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

«Зараз ми бачимо, що росія фактично намагається заморозити війну, принаймні на короткий період часу, щоб передислокувати свої війська і спробувати розпочати великий наступ наступної весни, — сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відеозверненні на заході, організованому газетою Financial Times. — Не менш важливо, ніж відправка нових оборонних систем, переконатися, що системи або зброя, які ми вже поставили, дійсно працюють. Це означає, що Україні потрібна велика кількість боєприпасів та запчастин».

Він заявив, що не має інформації про ймовірні атаки українських безпілотників на авіабази в росії, а США наполягають на тому, що вони не заохочують і не сприяють таким атакам. У цьому контексті він нагадав, що Україна намагається захистити себе, в той час як Москва бомбардує цивільну інфраструктуру, щоб відрізати людей від електроенергії та опалення взимку.

США також нещодавно повідомили, що бойові дії, ймовірно, триватимуть зниженими темпами протягом наступних місяців, оскільки обидві сторони намагаються відновити свої сили.

Нагадаємо точку зору відомого публіциста Андрія Піонтковського, який розповів про підсумки саміту НАТО: «Вирішили покінчити з путіним».



105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram