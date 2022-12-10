У НАТО не виключають «велику війну» з росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який раніше зазначав, що нова концепція Альянсу визнає росію як найбільш значну і пряму загрозу його безпеці, не виключив, що російська агресія проти України може перетворитися на повномасштабну війну між Північноатлантичним альянсом та рф.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб гарантувати, що цього не станеться», — заявив він в інтерв’ю норвезькому громадському мовнику NRK, передає «Польске радіо». За словами генсека НАТО, якщо справи підуть не так, то вони «можуть піти жахливо».

«Немає сумнівів, що повномасштабна війна можлива», — сказав Столтенберг та підкресли, що необхідно уникати конфлікту, який «залучає більше європейських країн і стане повномасштабною війною, що ведеться в Європі».

Раніше начальник генерального штабу чеської армії Карел Ржегка зазначав, що за останні кілька десятиліть рф і НАТО ще ніколи не були так близько до реального конфлікту, чи то звичайного, чи то ядерного, як зараз.

А міністр оборони США Ллойд Остін підкреслював, що війна, розв'язана путіним проти України, є не наслідком розширення НАТО, а його причиною.

Фото Pixabay



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