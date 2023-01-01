Війна росії проти свободи українців триває. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Крім того, ворог запустив тринадцять іранських ударних БпЛА „Шахед-136“. Всі вони знищені Силами оборони України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда — Донецької. Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників. 30 грудня минулого року, у Запорізькій області, втрати ворога склали до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів», — йдеться у повідомленні.

Тим часом, Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили, що цивільних росіян почали залучати для будівництва інженерних загороджень на окупованих рф територіях України.

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