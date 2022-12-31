Пообіді 31 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Як констатували у Генштабі ЗСУ, попередньо було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється).

Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також на Київщині було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

Крім того, окупанти провели 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

На східному фронті ситуація залишається незмінною — на Бахмутському напрямку під обстріли ворога потрапили понад 20 населених пунктів, а на Авдіївському — було обстріляно Веселе, Авдіївку, Невельське, Мар’їнку, Красногорівку та Новомихайлівку (всі — на Донеччині).

Тим часом на окупований територіях півдня України окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року було закрито на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, забороний і виїзд жителям навколишніх сіл.

З метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території російської федерації.

Українська авіація з початку доби завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки, а також пункт управління загарбників.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чого прагне добитися путін розповсюдженням чуток про повторний напад на Київ взимку.



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