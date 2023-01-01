Трагедія в комендантську годину: у Харкові загинув водій, який намагався втекти від поліції (фото)

Напередодні Нового року українцям нагадували, що комендантська година діє та діятиме, і що порушників можуть затримувати.

Для одного з мешканців Харкова порушення ціє вимоги мало смертельні наслідки. Як повідомляють в поліції Харківщини, водій автівки втік від правоохоронців та загинув у ДТП. Ще двоє осіб отримали травми.

Фото поліції

Патрульної поліцейські 30 грудня у комендантську годину зупинили автівку Volvo S60, що рухалася вулицею Гімназійна Набережна. Проте водій раптово натиснув на газ та покинув місце зупинки. Згодом машину водія-втікача виявили на проспекті Героїв Харкова на місці ДТП.

Фото поліції

Фото поліції

«Попередньо встановлено, що 38-річний водій Volvo здійснив наїзд на металеву конструкцію, виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з автомобілем Mitsubishi Pajero. Він загинув на місці, а 21-річні водій та пасажир другого траспортного засобу шпиталізовані», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Різдво на Вінничині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 41-річна жінка-водій автомобіля Skoda Fabia виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з пасажирським автобусом. Вона та її 8-річна донька загинули на місці. Водію автобусу, який перевозив 18 пасажирів, а також ще сімом людям знадобилася допомога медиків.

Фото поліції Харківщини



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