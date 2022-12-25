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Події

Смертельна ДТП на Вінничині: автомобіль зіткнувся з автобусом, загинули жінка та дитина

13:40 25 грудня 2022
ДТП

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей, у тому числі 8-річна дитина.

Як повідомили в обласному главку поліції, аварія сталася поблизу села Попівці Копайгородської селищної громади Жмеринського району.

За попередньою інформацією, 41-річна жінка-водій автомобіля Skoda Fabia, яка спровокувала ДТП, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з пасажирським автобусом.

В результаті жінка та її 8-річна донька, яка перебувала у машині, загинули на місці події.

У салоні автобуса було 18 пасажирів. Водію та його 7 пасажирам надано медичну допомогу, троє з них госпіталізовано.

Раніше «ФАКТИ» писали про масштабну аварію в Польщі, в якій сильно постраждали українці.

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