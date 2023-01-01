Виплата декретних у 2023 році: чому жінки в Україні отримуватимуть різні суми

З 1 січня 2023 року в Україні змінюються підходи до порядку розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Втім, як і раніше, під час розрахунку виплат не братимуться до уваги календарні дні, не відпрацьовані з таких поважних причин, як, наприклад, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Як пише 24tv.ua, офіційно працевлаштована жінка має право на декретні виплати у розмірі 100% від середньої зарплати. Розмір виплат складає заробіток за останніх 12 місяців поділений на кількість відпрацьованих днів. Саме таку суму й отримуватиме жінка за один день декретної відпустки.

А от на розмір виплат жінкам-ФОПам впливає єдиний соціальний внесок, що був сплачений ними протягом останнього часу.

Втім, на виплати можуть розраховувати й ті жінки, які не працюють. Їм сплачуватимуть 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З урахуванням того, що наразі цей мінімум становить 2 684 гривні, виплати складають 671 гривню на місяць.

Якщо жінка чекає на одну дитину, то її декретна відпустка триватиме 126 календарних днів декрету:70 днів до пологів та 56 днів після. Якщо ж на більше, то 140 днів: по 70 днів до та після пологів.

Жінки зі статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Нагадаємо, що молоді батьки можуть отримати «пакунок малюка» у натуральній формі, або взяти цю соціальну допомогу грошима. Розмір грошової компенсації становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років — це близько семи тисяч гривень.

Фото Pixabay

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