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Хорватія переходить на євро: що важливо знати українцям

17:07 1 січня 2023
Хорватський євро

З неділі, 1 січня 2023 року, Хорватія переходить з національної валюти на євро та приєднується до Шенгенської зони.

Як повідомляють в українській амбасаді в Хорватії, куною можна користуватися ще два тижня — до 14 січня. А з 15 січня залишки національної валюти можна буде обміняти у на євро в Hrvatska pošta або Zagrebacka banka.

Також з нового року скасовуються перевірки на кордоні цієї держави зі Словенією та Угорщиною — країна увійшла до Шенгенської зони. Контроль на кордонах Румунією та Болгарією, які до цієї зони не входять, діятиме.

«Балканський оглядач» уточнює, що також скасовуються перевірки на морському кордоні з Італією — в морських портах. В аеропортах з технічних причин контроль залишається до 26 березня 2023 року.

Нагадаємо, що Єврокомісія та Європарламент наприкінці жовтня рекомендували долучити до Шенгенської зони Хорватію, Румунію та Болгарію, але заявки двох останніх були заблоковані. У ЄС зазначали, що на бачать гарантій, що прикордонники цих країн не пропускатимуть до Шенгенської зони нелегальних мігрантів.

Фото зі сторінки української амбасади в Хорватії у соцмережах

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