Рашистам було не до сну: на базі окупантів під Мелітополем пролунали вибухи

У ніч на 2 січня, коли над Києвом збивали ворожі дрони, ЗСУ влучили по скупченню ворога у Мелітопольському районі. Про це мер Іван Федоров написав у Telegram.

За його словами, було дуже гучно.

«Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті лунали гучні вибухи. Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал — бути в ній і похованими», — написав він.

Видання «РИА Мелитополь» тим часом поточнило, що вибухи в розташуванні російських окупантів між селищами Мирне та Північне близько сталося 5:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, військові аналітики впевнені, що звільнення Мелітополя буде ключовим етапом війни, і дозволить ЗСУ просунутися до Азовського моря, перерізавши лінії постачання та зв'язок окупантів із Кримом.

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