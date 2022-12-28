Експерти назвали п'ять сценаріїв війни в Україні у 2023 році

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, як і раніше, вважає, що Україна переможе у війні з росією — не виключено, що вже 2023 року.

Про це повідомляє ВВС, зібравши думки п'яти експертів про те, як розвиватимуться події наступного року.

Бен Ходжес зазначив, що взимку події розвиватимуться повільніше, але українці матимуть перевагу, в тому числі й завдяки західній допомозі, а також за рахунок гарної логістики. Він вважає, що до січня Україна зможе розпочати заключну фазу кампанії — звільнення Криму, який буде повністю повернений під контроль до кінця 2023 року. Втім, він не виключає укладення угоди, яка дозволить росії поступово згортати свою військово-морську базу у Севастополі.

Заступник директора Інституту стратегічних досліджень (Ексетер, Великобританія) Майкл Кларк зазначає, що обом сторонам потрібний перепочинок, але українці краще оснащені та мотивовані для продовження наступу. Тож можна очікувати, що вони продовжуватимуть вичавлювати росіян принаймні на Донбасі. Експерт зазначає, що в районі Кремінної та Сватова ЗСУ знаходяться на межі великого прориву, який відкине російські війська на 60 км — до наступної природної оборонної лінії, недалеко від того місця, де починалося вторгнення росії в лютому 2022 року.

За його словами, форсування Дніпра для тиску на вразливі російські автомобільні та залізничні колії до Криму може виявитися надто складним, але не можна виключати можливості нового наступу ЗСУ. Майкл Кларк наголосив, що у 2023 році ключовим фактором буде результат весняного наступу росії. Поки доля нових російських військ не визначиться на полі бою, ніяких інших сценаріїв, крім продовження війни, немає. Єдиний інший можливий сценарій — це коротке та нестабільне припинення вогню.

А вчений і аналітик з Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що Україна переможе, повністю відновивши свою територіальну цілісність не пізніше весни 2023 року. Точний час перемоги України, на його думку, визначатиметься швидкістю, з якою НАТО зможе поставити новий пакет військових штурмових озброєнь (танки, літаки, ракети великої дальності), що змінить розклад сил на полі бою.

Ключовим пунктом кампанії він назвав звільнення Мелітополя, що дозволить ЗСУ просунутися до Азовського моря та перерізати лінії постачання та зв'язок окупантів із Кримом. Піонтковський вважає, що капітуляція росії буде офіційно узгоджена на технічних переговорах після нищівних українських перемог на полі бою, і що Україна, Великобританія та США сформують нову архітектуру міжнародної безпеки.

Експерт Барбара Занчетта з факультету вивчення війни Королівського коледжу Лондона у свою чергу зазначає, що прорахунок путіна, який розраховував на пасивне ухвалення Україною дій росії та невтручання Заходу, призвів до затяжного конфлікту, кінця якого, схоже, не видно. Вона вважає, що перспективи переговорів не можна назвати надихаючими — жодна зі сторін не готова відмовитися від своїх цілей та свідчень, що це відбудеться найближчим часом, немає. На думку експертки, це буде тривала політична, економічна та військова битва політичної волі. І до кінця 2023 року вона, швидше за все, ще не закінчиться.

Військовий експерт із Ізраїлю Давид Гендельман прогнозує, що окупація Луганської та Донецької областей триватиме, але великий російський прорив на сході України є менш ймовірним. Найімовірніше продовження нинішньої тактики — повільне видавлювання українських військ на вузьких напрямках, як у районах Бахмута та Авдіївки. Можливо, росіяни застосують цю таку ж тактику в районі Сватове — Кремінна. Також росіяни продовжать атаки на критичну інфраструктуру України.

Найбільш стратегічно важливим напрямом для ЗСУ експерт називає південь України — направлення на Мелітополь чи Бердянськ для перерізання російського наземного коридору до Криму. Це стало б великою перемогою України і саме тому росіяни зміцнюють Мелітополь. Другий напрямок — Сватове, успішні дії на якому поставить під загрозу весь північний фланг російської лінії фронту.

Давид Гендельман зазначає, що на даний момент не зрозуміло, скільки сил у ЗСУ для наступу. На його думку, відповідь на це питання буде отримана, коли вдарять морози — тоді стане трохи краще зрозумілим, чим закінчиться війна.

Нагадаємо, що раніше Бен Ходжес заявляв, що росія навряд чи зможе сконцентрувати потрібну кількість добре підготовлених військових, щоб розпочати новий наступ у лютому 2023 року. А головком ЗСУ Валерій Залужний дотримується іншої точки зору — він вважає наступ можливим, у тому числі й повторний на Київ.

Фото Генштабу ЗСУ

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