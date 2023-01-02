«Без кінцівок, із пробитою головою»: українська олімпійська призерка розповіла про поїздку на фронт

Бронзова призерка Олімпіади-2012 у Лондоні Ольга Саладуха, яка завершила спортивну кар'єру після невдачі в Токіо-2020, розповіла в ефірі телеканалу «Київ» про поїздку на фронт, де відвідувала захисників України.

«Взагалі це мужність, ми подякували їм, побачили, яка це робота, — поділилася своїми враженнями Ольга Саладуха. — Коли ти там, то бачиш, як це насправді страшно. Ми потрапляли під обстріл. Бачили, як привозили до шпиталю поранених хлопців. Не могла просто так дивитися, очі всі були в сльозах, бо привозять без кінцівок, із пробитою головою чи ще щось. Дуже важко.

Але коли ти з ними спілкуєшся — бачиш позитив, віру, надію. Вони надихають тебе на те, що ми класні, сильні, непохитні, ми переможемо. Пишаюся нашими захисниками. Вони люди, які показали всьому світу, що ми найкращі. І наша країна до останнього стоятиме та захищатиме свої кордони".

Додамо, що Ольга Саладуха є народним депутатом від партії «Слуга народу», членом Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, а з 2022 року — головою громадської організації «Благодійні ініціативи Ольги Саладухи».

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