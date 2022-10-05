«Не пробачу собі, якщо не візьму участь»: легенда українського тенісу вирушив на передову воювати з рашистами

Легенда українського тенісу, 33-річний Олександр Долгополов, який їдко пройшов російською мобілізацією, вирушив на фронт захищати рідну землю. Про це експерша ракетка України та колишній 13-й номер світового рейтингу повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Друзі, як ви, напевно, помітили, рашка втретє за свою історію оголосила могилізацію, — написав Олександр Долгополов. — Говорив це спочатку, що потрібно використовувати час, якщо є можливість для навчання, що це просто так не закінчиться».

Тим, хто нічого не вмів (як я), дали достатньо часу. Більше залишатись осторонь не можу, незважаючи на всі жахи, це історичний момент і не пробачу собі, якщо не візьму участь. Бережіть себе і не забувайте про допомогу, яка вам під силу. Слава Україні".

Нагадаємо, що Олександр Долгополов у перші тижні війни повернувся в Україну з Туреччини та активно допомагав нашим воїнам, а зараз сам вирішив піти на фронт.

Як відомо, чвертьфіналіст Australian Open-2017 Олександр Долгополов за роки кар'єри виграв чотири титули АТР — три в одиночному розряді та один у парному. Найвищою позицією у рейтингу найкращих тенісистів світу для українця було 13-те місце, яке киянин посідав у січні 2012-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда збірної України з хокею Олександр Матвійчук захищає рідну країну від рашистів на передовій.

Фото Instagram

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